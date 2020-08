Daisy Ridley: Nessuna proposta di lavoro dopo la saga di Guerre Stellari

News





28/08/2020 |

Daisy Ridley, la protagonista dell’ultima Trilogia di Star Wars, è diventata personaggio universalmente conosciuto. Stranamente, come la stessa attrice ha raccontato a Entertainment Weekly, non ha trovato nessun nuovo ingaggio dopo aver terminato le riprese della saga di Guerre Stellari:

“È stato triste finire Star Wars. Quando il film è uscito ho pensato “Oh santo cielo”. È stato un capitolo così importante della mia vita. Ma, chiaramente, nei mesi appena trascorsi non c’è stato molto. Chiaramente adesso è bello tornare al lavoro, ma non avere molto da fare mi ha aiutato a processare questi ultimi cinque anni. L’essere stata obbligata a rallentare è stata una manna a livello mentale perché Star Wars è stata una presenza molto ingombrante nella mia vita.

Stranamente a inizio anno non mi arrivavano proposte. Ho pensato “Wow, nessuno mi vuole ingaggiare!”. Ho fatto audizioni per un sacco di roba a inizio 2020 e non ho ottenuto neanche una parte. Dapprima ho avuto un momento di panico, poi ho pensato che tutto arriverà al momento giusto.”