The Doorman: online il trailer del film con Ruby Rose

31/08/2020 |

Grazie alla Lionsgate siamo lieti di presentarvi il trailer in lingua originale di The Doorman, action-thriller movie con protagonisti Ruby Rose e Jean Reno. Regista del film è Ryûhei Kitamura, che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Lior Chefetz e Joe Swanson.



In questo thriller pieno d’azione, Ruby Rose, ex marine ora portiere di un lussuoso grattacielo di New York City, sarà impegnata contro un gruppo di ladri di opere d’arte, guidate da uno spietato leader.



Nella pellicola recitano anche Rupert Evans ed Aksel Hennie.



La Lionsgate rilascerà il film in digital e on demand dal 9 ottobre mentre il 13 sarà disponibile in Blu-ray e DVD.