Antebellum: la scena in lingua originale Ride

01/09/2020 |

Tramite la Lionsgate ecco a voi un'altra scena in lingua originale di Antebellum, l'horror movie scritto e diretto da Gerard Bush e Christoper Renz. La pellicola sarebbe dovuta arrivare nelle sale lo scorso 24 aprile ma, a causa dell'emergenza Covid-19, il tutto era stato rinviato al 21 agosto. Ora, invece, la compagnia ha annunciato che il film debutterà on demand a partire dal18 settembre.



Antebellum vede protagonista Janelle Monáe inserita in un cast che comprende anche Marque Richardson II, Eric Lange, Jack Huston, Kiersey Clemons, Tongayi Chirisa, Gabourey Sidibe, Rob Aramayo, Lily Cowles e Jena Malone.



Sinossi di Antebellum:

L'autrice di successo Veronica si trova intrappolata in una realtà terrificante e deve scoprire il mistero che piega la mente prima che sia troppo tardi.