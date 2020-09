Shailene Woodley si è unita al cast del film The Fallout

News





Ci sarà anche Shailene Woodley all'interno del cast di The Fallout, high school drama diretto da Megan Park. L'attrice raggiunge così la protagonista Jenna Ortega, Maddie Ziegler e Niles Fitch. Insieme alla Woodley sono entrati nel cast anche Julie Bowen, John Ortiz e Will Ropp. Per la Park, che ha scritto anche la sceneggiatura, si tratta del debutto ufficiale dietro la macchina da presa.



La trama racconta di Vega, una ragazza di un liceo, che dovrà affrontare una tragedia scolastica e che dovrà confrontarsi con la sua famiglia, i suoi amici e con la sua nuova visione del mondo. Le riprese sono in corso a Los Angeles.



David Brown sarà il produttore tramite la Clear Horizon con Rebecca Miller e Cara Shine. Tra i produttori troviamo anche Giulia Prenna e Joannie Burstein.