Scream 5: Jack Quaid reciterà nel film

01/09/2020 |

Jack Quaid, attore che abbiamo visto nel film La Truffa dei Logan e nella recente serie The Boys, è entrato a far parte del quinto capitolo di Scream, reboot prodotto dalla Paramount Pictures e dalla Spyglass Media. Non è stato specificato quello che sarà il ruolo di Quaid. L'attore raggiunge così Courtney Cox e David Arquette, pronti a tornare come Gale Weathers e Dewey Riley, ovvero la giornalista e il sergente che abbiamo imparato a conoscere nel franchise. Inoltre nel cast è stata aggiunta anche Melissa Barrera, attrice messicana che abbiamo visto nella serie tv Vida.



La regia di Scream 5 è affidata a Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett mentre James Vanderbilt e Guy Busick sono gli sceneggiatori.



Parlando ancora del cast, non è chiaro se Neve Campbell nello storico ruolo di Sidney Prescott.



Le riprese di Scream 5 partiranno entro la fine dell'anno, con l'uscita fissata per gennaio 2022.