Copshop: Gerard Butler e Frank Grillo saranno i protagonisti dell'action-thriller diretto da Joe Carnahan

News





02/09/2020

Gerard Butler e Frank Grillo reciteranno insieme all'interno dell'action-thriller Copshop. Il film sarà rilasciato negli USA dalla Open Road Films. La trama dellla pellicola, diretta da Joe Carnahan,racconta di una piccola stazione di polizia che diventa improvvisamente il campo di battaglia tra un sicario professionista (Butler), una giovane recluta ed un truffatore doppiogiochista (Grillo) che trova come unico rifugio una cella.



Il cast del film è attualmente in corso.



Le riprese partiranno a partire dal prossimo ottobre in Georgia e New Mexico.



Mark Williams e Tai Duncan della Zero Gravity Management sono i produttori con Warren Goz ed Eric Gold della Sculptor Media.