Lullaby: presto inizierà la produzione dell'horror movie della Alcon Entertainment

News





02/09/2020 |

Lullaby, pellicola della Alcon Entertainment, entrerà presto in produzione. La Alcon, infatti, ha annunciato che il prossimo 8 settembre i motori che porteranno alla realizzazione di questo horror movie si accenderanno. Fissate per lo scorso 24 marzo 2020, le riprese erano state fermate a causa della pandemia Covid-19.



Basato sul personaggio mitologico Lilith, il film vede come protagonisti Oona Chaplin e Ramon Rodriguez. La sceneggiatura è stata invece scritta da Alex Greenfield e Ben Powell con John R. Leonetti, papà di Annabelle, che si occuperà della regia.



"Siamo entusiasti di iniziare la produzione di Lullaby ora che abbiamo un piano compleeto per garantire al cast e la crew la sicurezza. Con i nuovi protocolli e seguendo le linee guida consigliate, abbiamo intenzione di tornare sul set in piena sicurezza per vedere da vicino il lavoro di John", hanno spiegato Andrew Kosove e Broderick Johnson, rispettivamente co-fondatore e Ceo della Alcon.



La storia racconta di una giovane madre che scopre all'interno di un libro il testo di un'antica ninna nanna. Quella che lei pensa essere una melodia positiva, si rivelerà in un rito per risvegliare l'antico demone Lilith.