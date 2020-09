Adam Driver sarà il protagonista del thriller 65

News





02/09/2020 |

Nuovo progetto in vista per Adam Driver, attore che negli ultimi capitoli della saga di Star Wars ha interpretato Kylo Ren. La star sarà protagonista all'interno del thriller movie dal titolo 65. Il progetto sta muovendo i primi passi e sarà scritto e diretto da Scott Beck e Bryan Woods (il duo ha scritto la storia della pellicola A Quiet Place - Un Posto Tranquillo). I due saranno anche i produttori attraverso la Beck/Woods insieme a Sam Raimi e Zainab Azizi. Tra i produttori troviamo anche Debbie Liebling.



I dettagli della trama di 65 non sono stati svelati e non è stato ancora comunicato quando il film entrerà in produzione.



Driver è attualmente impegnato con le riprese di The Last Duel ed ha terminato da poco quelle di Annette, pellicola attualmente in post-produzione.