The Last Rifleman: Pierce Brosnan sarà il protagonista

News





02/09/2020 |

Attualmente impegnato con le riprese di Cinderella, Pierce Brosnan ha già trovato un nuovo progetto cinematografico. L'attore classe 1953 sarà infatti il protagonista di The Last Rifleman, film che sarà diretto da Terry Loane.



Tratto da una storia vera The Last Rifleman racconta la storia di Artie Crawford, veterano della Seconda Guerra Mondiale che vive nell'Irlanda del Nord. Rimasto vedovo, deciderà di viaggiare verso la Francia per dare il suo ultimo saluto alla cara moglie.



Sviluppato dalla Northern Ireland Screen, il film ha una sceneggiatura scritta da Kevin Fitzpatrick ed è prodotto da Katy Jackson e John Leslie tramite la Wee Buns.



Non è stato annunciato quando inizierà la produzione.