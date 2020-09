Waiting For The Barbarians: online il trailer italiano del film con Johnny Depp

News

02/09/2020 |

Il Magistrato, amministratore di un isolato insediamento di frontiera al confine di un impero senza nome, è in attesa di andare in pensione con l'arrivo del Colonnello Joll, il cui compito è di riferire sulle attività dei "barbari" e sulla situazione di sicurezza al confine. Joll inizia a condurre una serie di spietati interrogatori. Il trattamento dei "barbari" per mano del Colonnello e la tortura di una giovane donna "barbara" portano il Magistrato a una crisi di coscienza e a un atto di ribellione.

La Iervolino Entertainment ha rilasciato online il trailer italiano di, film che segna il debutto dietro la macchina da presa, per un film in lingua inglese, del regista colombianoIl Premio Oscarè il protagonista dell'adattamento del romanzo died interpreta un magistrato senza nome di un isolato insediamento di frontiera al confine di un impero senza nome. Il magistrato attende con ansia un facile pensionamento, in attesa di lasciare il timone tra le mani del colonnello Joll, ma la minaccia dell'arrivo di un gruppo chiamato "Barbari" mette a repentaglio la vita di tutti.All'interno del film recitano anche, nella parte del comandante Joll, ecome un ufficiale.sono gli altri attori presenti nel film. In Italia l'uscita è prevista per il 24 settembre.