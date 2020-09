Lacci: Luigi Lo Cascio e Alba Rohrwacher protagonisti della nuova clip

News





02/09/2020 |

La 01Distribution ha rilasciato in rete una scena di Lacci, pellicola di Daniele Luchetti tratta dal romanzo di Domenico Starnone



Il film, che ha aperto la 77° Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, ha un cast di assoluto livello e comprende Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini, Linda Caridi.



Luchetti ha scritto la sceneggiatura con Francesco Piccolo e Domenico Starnone. Il film è prodotto da IBC Movie e Rai Cinema.



Il debutto è previsto per il primo ottobre.



Sinossi di Lacci:

Napoli, primi anni ‘80: il matrimonio di Aldo e Vanda entra in crisi quando Aldo si innamora della giovane Lidia. Trent’anni dopo, Aldo e Vanda sono ancora sposati.

Un giallo sui sentimenti, una storia di lealtà ed infedeltà, di rancore e vergogna. Un tradimento, il dolore, una scatola segreta, la casa devastata, un gatto, la voce degli innamorati e quella dei disamorati.