Venezia 77: Leone doro alla carriera per Tilda Swinton

03/09/2020 |

La cerimonia d’apertura della 77esima Mostra del Cinema di Venezia ha visto protagonista l’attrice Premio Oscar Tilda Swinton che ha ritirato il Leone d’Oro alla Carriera. Un’atmosfera piuttosto particolare, a causa dei rigidi protocolli sanitari in atto, ha contraddistinto questa edizione della kermesse cinematografica che ha suscitato comunque alla sua prima ufficiale tante emozioni.



La Swinton, introdotta sul palco dalla regista Joanna Hogg, ha intrapreso il suo discorso spiegando che “il cinema è il suo luogo felice” e ha voluto ringraziare la città di Venezia definita “sublime”. Al termine dello stesso la Swinton ha chiuso dicendo: “Viva Venezia, cinema, cinema, cinema. Wakanda Forever”. E con Wakanda Forever la star ha voluto ricordare il compianto Chadwick Boseman, l’attore protagonista di Black Panther scomparso lo scorso 28 agosto.



Tilda Swinton ha lavorato recentemente al film The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun. Attrice versatile, lo scorso anno ha recitato in Avengers: Endgame nella parte dell'Ancient One. Inoltre la star sarà anche una delle voci presenti nel Pinocchio di Guillermo del Toro.