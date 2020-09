The Brutalist: Joel Edgerton farà parte del cast del film di Brady Colbert

News





03/09/2020 |

E’ stato annunciato il cast principale di The Brutalist, la pellicola del regista Brady Corbet. Quest’ultimo lavorerà infatti con degli attori di assoluto livello: Joel Edgerton e l’attrice Premio Oscar Marion Cotillard saranno i pilastri insieme a Mark Rylance, Sebastian Stan, Vanessa Kirby, Alessandro Nivola, Isaach De Bankolé, Raffey Cassidy e Stacy Martin.



Corbet e Mona Fastvold hanno scritto la sceneggiatura di questa pellicola che racconta 30 anni della vita di un artista. Quando un architetto visionario di nome Laszlo Toth (Edgerton) e sua moglie Erzsébet (Cotillard) fuggono dall’Europa, nel periodo post guerra, per ricostruire la loro storia negli States, la loro vita verrà cambiata per sempre da un misterioso e ricco cliente (Rylance).



The Brutalist sarà prodotto da Andrew Lauren e D.J. Gugenheim tramite la Andrew Lauren Productions, da Brian Young tramite la Three Six Zero e da Trevor Matthews e Nick Gordon tramite la Brookstreet Pictures. Christine Vachon, Pamela Koffler e David Hinojosa sono i produttori esecutivi.