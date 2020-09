Dwayne Johnson e la sua famiglia positivi al Coronavirus

News





03/09/2020 |

Dwayne Johnson, tramite i suoi canali social, ha rivelato di essere risultato positivo al Coronavirus. Insieme a lui sono positivi anche la moglie Lauren Hashian e le loro due figlie.



"Volevo darvi un piccolo aggiornamento su alcune cose che sono accadute nelle ultime due settimane e mezzo. L'aggiornamento è questo: io, mia moglie Lauren e le due mie piccole figlie siamo risultati positivi al COVID-19. Posso dirvi che questa è stata una delle cose più impegnative e difficili che abbiamo mai dovuto affrontare come famiglia. E di momenti difficili ne ho passati".



Johnson ha poi proseguito: "Risultare positivo al COVID-19 è diverso rispetto al dover superare brutte lesioni. Vedere tutta la mia famiglia positiva al test è stato come ricevere un calcio nello stomaco. Siamo però felici di dirvi che stiamo bene. Stiamo verso la fine. Ringraziando Dio non siamo più contagiosi e siamo sani".



Nel suo video messaggio l'attore ha anche raccontato di aver adottato l'autoisolamento insieme ai suoi cari e che sia lui che sua moglie hanno subito un brutto colpo mentre le bambine hanno continuato la vita di sempre. Johnson ha anche invitato tutti a continuare ad indossare la mascherina.