They Cloned Tyrone: Jamie Foxx e Teyonah Parris saranno i protagonisti dello sci-fi movie

News





03/09/2020 |

Jamie Foxx e Teyonah Parris si sono uniti a John Boyega per recitare all'interno dello sci-fi mystery movie They Cloned Tyrone. Il film sarà sviluppato da Netflix e Macro. La pellicola ha una sceneggiatura scritta da Juel Taylor e da Tony Rettenmaier. Taylor, che in passato ha anche curato lo script di Creed 2, sarà anche il regista del film.



La trama non è stata rivelata, le prime informazioni ci raccontano che i tre protagonisti - interpretati da Boyega, Foxx e Parris - faranno squadra per indagare su una serie di inquietanti eventi.



Foxx e Datari Turner sono i produttori con il fondatore e il CEO di Macro Charles D. King, con Stephen “Dr.” Love, Taylor, Rettenmaier e Kim Roth. Mark R. Wright e Jack Murray sono i produttori esecutivi.