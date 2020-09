Robert Pattinson positivo al Coronavirus, bloccate le riprese di The Batman

News





04/09/2020 |

Dopo Dwayne Johnson, un altro attore di Hollywood è risultato positivo al Covid-19. Stiamo parlando di Robert Pattinson, la star di Twilight. Non sono state fornite altre informazioni circa la condizione della star. La situazione riguardante l’attore, intanto, influenzerà non soltanto la sua vita privata ma anche la produzione di The Batman, le cui riprese attualmente sono state fermate. Lo scorso mercoledi la Warner Bros. aveva annunciato il blocco delle riprese ma non aveva specificato il nome della persona risultata positiva al Coronavirus.



In un comunicato, infatti, la Warner aveva spiegato: “Un membro della produzione di The Batman è risultato positivo al Covid-19 ed è stato isolato. Le riprese sono state temporaneamente fermate”.



Per l’ennesima volta, dunque, le riprese di The Batman, cinecomic diretto da Matt Reeves sono state sospese. Già lo scorso marzo infatti, ad inizio pandemia, la Warner decise di non proseguire con i lavori in attesa di un miglioramento della situazione.



The Batman uscirà nelle sale ad ottobre 2021 ed al momento lo studio non ha annunciato cambiamenti in merito.