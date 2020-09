Tenet: in rete un nuovo spot italiano

News





06/09/2020 |

La Warner Bros. Pictures ha rilasciato online un altro spot italiano di Tenet, la pellicola di Christopher Nolan che ha debuttato nel nostro Paese lo scorso 26 agosto.



Prodotto da Emma Thomas e Christopher Nolan, con Thomas Hayslip produttore esecutivo, il film ha un cast composto da John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine e Kenneth Branagh.



Tenet è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm e a livello di trama si svolge nel mondo dello spionaggio internazionale.



Sinossi di Tenet:

Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale.

Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione.