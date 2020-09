In Campeggio a Beverly Hills: in lavorazione il sequel

News





06/09/2020 |

La Sony Pictures ha deciso di realizzare, a distanza di trentuno anni dalla sua uscita, il sequel di In Campeggio a Beverly Hills. Il progetto è già stato avviato con Oran Zegman che si occuperà della sceneggiatura. Per Zegman si tratta del debutto ufficiale dietro la macchina da presa.



In Campeggio a Beverly Hills 2 sarà prodotto da Laurence Mark mentre la sceneggiatura sarà scritta da Aeysha Carr, attualmente impegnata con la stesura dello script del reboot di Un Biglietto in Due per conto della Paramount Pictures.



Diretto da Jeff Kanew, il film originale raccontava di Phyllis Nefler, ricca signora di Beverly Hills che deciderà di rimettersi in gioco dopo la decisione del marito di chiedere il divorzio. Nel tentativo di dimostrare al suo ex di essere cambiata, entrerà a far parte del gruppo scout di Beverly Hills, diventando leader del gruppo delle ragazze (dove è anche presente sua figlia). L’avventura in questione cambierà radicalmente la sua vita. La parte dellla protagonista fu affidata a Shelley Long.



La Sony Pictures non ha ancora annunciato il cast.