Mank: le prime immagini del film di David Fincher

06/09/2020 |

Nel giorno del 79esimo anniversario di Quarto Potere, il famosissimo film di Orson Welles, è stata rilasciata un’anticipazione di Mank, il nuovo lavoro di David Fincher. Per il regista si tratta di un ritorno dietro la macchina da presa a distanza di sei anni da Gone Girl. Il film è basato su una sceneggiatura scritta dal defunto padre di Fincher. I dettagli circa la trama non sono stati specificati. Le prime informazioni raccontano della vita lavorativa di Herman J. Mankiewicz, sceneggiatore che collaborò con Orson Welles per la stesura della sceneggiatura di Citizen Kane (Quarto Potere). La sceneggiatura, nel 1942, vinse l'Oscar.



Il cast comprende Amanda Seyfried, Gary Oldman, Lily Collins, Charles Dance, Tuppence Middleton, Arliss Howard, Ferdinand Kingsley, Jamie McShane, Joseph Cross, Sam Troughton, Toby Leonard Moore, Tom Burke e Tom Pelphrey. Mankiewicz è interpretato da Oldman mentre la parte di Welles è stata affidata a Burke.



Fincher ha girato le ultime riprese dell'opera al Kemper Campbell Ranch di Victorville (California) dove Mankiewicz trascorse più di due mesi lavorando alla sceneggiatura, considerata una delle più grandi di tutti i tempi.

