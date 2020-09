The Northman: Bill Skarsgard è uscito dal progetto

News





06/09/2020 |

Novità in vista per The Northman, la pellicola di Robert Eggers le cui riprese sono iniziate diverse settimane fa. Al suo interno, infatti, non reciterà più Bill Skarsgard. La motivazione? Gli altri impegni presenti sull'agenda dell'attore che si sono accavallati dopo il brusco stop al mondo del cinema imposto dalla pandemia Covid-19. Lo stesso attore ha manifestato tutto il suo dispiacere riguardo l'uscita dal progetto di Eggers: "Pianificare il tutto è un incubo. E non poter recitare nel film è un vero peccato. Eggers è uno dei più grandi registi e avrei lavorato anche con mio fratello.... Non voglio parlarne, ho le lacrime agli occhi".

Come spiegato dallo stesso attore, dunque, non vedremo all'opera insieme i due fratelli Skarsgard, con Alexander che sarà il protagonista del film accanto a Nicole Kidman. Il cast principale comprende anche Bjork, Anya Taylor-Joy e Willem Dafoe.



La storia, che mette in primo piano la saga dei Vichinghi, è ambientata in Islanda alla fine del decimo secolo. Eggers dirigerà il film da una sceneggiatura che lui stesso ha scritto con il romanziere e poeta islandese Sjon Sigurdsson.



Lars Knudsen è il produttore.