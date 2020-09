Karen Gillan e Awkwafina protagoniste nel film Shelly

News





07/09/2020 |

Karen Gillan e Awkwafina, attrici che hanno collaborato insieme in Jumanji: The Next Level, sono pronte per un nuovo progetto cinematografico. Le due star reciteranno infatti in Shelly, action-comedy che sarà diretta da Jude Weng.



La sceneggiatura è stata scritta da Michael Doneger e Liz Storm, con la storia che racconta di una ragazza di nome Shelly (Awkwafina) che tornerà nella sua città natale dalla quale è fuggita dopo aver subìto un pesante scherzo durante il ballo del liceo di fine anno. Al centro dei suoi pensieri c’è la vendetta nei confronti di una delle ragazze che da giovani l’hanno tormentata: Dianna (Gillan).

Amazon Studios ha acquisito i diritti del film ma non ne ha comunicato la data di uscita.



La Ian Bryce Productions si occuperà di produrre il film.