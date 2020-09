The Wolf of Snow Hollow: debutterà il prossimo ottobre il film della Orion Pictures

News





07/09/2020 |

The Wolf of Snow Hollow, horror movie di Jim Cummings, debutterà nelle sale e on-demand a partire dal prossimo 9 ottobre. Il film della Orion Pictures, con i lupi mannari al centro del racconto, ha una sceneggiatura scritta da Cummings e vede protagonisti Riki Lindhome e Robert Forster.



La trama della pellicola racconta di uno sceriffo di una piccola città, alle prese con un matrimonio fallito, una figlia ribelle e con il suo dipartimento poco brillante, che si occuperà di risolvere alcuni brutali omicidi che si verificano durante la luna piena.



Queste le parole di Cummings sul progetto: "Volevo esplorare elementi horror e comedy attraverso l'idea di un mostro che si infiltra nella vita di tutti i giorni. Un mostro in grado di insegnarci chi siamo".



Il cast principale comprende anche Jimmy Tatro e Chloe East.