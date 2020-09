Mattson Tomlin dirigerà lo sci-fi thriller Mother/Android

News





07/09/2020 |

Mattson Tomlin, lo sceneggiatore di The Batman, pellicola diretta da Matt Reeves e con protagonista Robert Pattinson, è pronto per il debutto dietro la macchina da presa. Tomlin dirigerà Mother/Android, sci-fi thriller che vedrà protagonista Chloe Grace Moretz. All'interno del progetto è coinvolto anche Reeves che si occuperà della produzione.



La Moretz interpreterà una ragazza di nome Georgia che, con il suo ragazzo Sam, intraprenderà un viaggio insidioso per fuggire dal proprio paese, coinvolto in una guerra contro un'intelligenza artificiale. Incinta, e a pochi giorni dal parto, Georgia e il suo fidanzato dovranno affrontare No Man's Land, una roccaforte degli androidi, nella speranza di raggiungere la salvezza.



Adam Kassan, Rafi Crohn, Bill Block e Charles Miller sono i produttori.