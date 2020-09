The Comeback Trail: rilasciato il primo trailer internazionale

News





07/09/2020 |

E' stato rilasciato il primo trailer ufficiale internazionale di The Comeback Trail, action-comedy diretta da George Gallo. La pellicola ha un cast fantastico che comprende Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Emile Hirsch, Zach Braff, Eddie Griffin e Kate Katzman.



La sceneggiatura è stata scritta da Gallo con Josh Posner. La storia racconta di due produttori squattrinati che devono restituire dei soldi ad una gang mafiosa. In preda al panico decideranno di ingaggiare una loro vecchia star del cinema per mettere a punto una truffa ai danni dell'assicurazione ed intascare di fatto i soldi.



La pellicola debutterà negli USA il prossimo 13 novembre. Vi lasciamo al trailer!