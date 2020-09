Miss Marx: ecco la scena In fabbrica

News





07/09/2020 |

Grazie alla 01Distribution ecco una nuova scena in italiano di Miss Marx, la pellicola di Susanna Nicchiarelli in concorso alla 77° Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia.



Il film vede protagonisti Romola Garai e Patrick Kennedy e debutterà nelle sale italiane a partire dal prossimo 17 settembre. Il cast comprende anche John Gordon Sinclair, Felicity Montagu, Karina Fernandez, Philip Gröning, Ludovico Benedetti, Maria Vera Ratti e Clelia Rossi Marcelli.



Sinossi di Miss Marx:

Brillante, colta, libera e appassionata, Eleanor è la figlia più piccola di Karl Marx: tra le prime donne ad avvicinare i temi del femminismo e del socialismo, partecipa alle lotte operaie, combatte per i diritti delle donne e l'abolizione del lavoro minorile. Quando, nel 1883, incontra Edward Aveling, la sua vita cambia per sempre, travolta da un amore appassionato ma dal destino tragico.