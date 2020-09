Rilasciato il primo trailer di The Glorias: il film con Julianne Moore, Alicia Vikander e Janelle Monae

News





07/09/2020 |

Grazie alla Roadside Fix siamo lieti di presentarvi il primo trailer internazionale di The Glorias. La pellicola, diretta da Julie Taymor, ha un cast principale tutto al femminile composto da Julianne Moore, Alicia Vikander e Janelle Monae.



Il film, basato su una storia vera, racconta della vita della giornalista Gloria Steinem, interpretata dalla Moore nella sua versione adulta. The Glorias esplorerà infatti il percorso di vita della Steinem, partendo dalla sua adolescenza. Anche la Vikander sarà chiamata ad interpretare la Steinem ma in un altro periodo di vita. Stesso discorso per Lulu Wilson e Ryan Kiera Armstrong. Il resto del cast comprende Bette Midler, Monica Sanchez, Kimberly Guerrero e Lorraine Toussaint.

The Glorias, la cui sceneggiatura è stata scritta dalla Taymor e da Sarah Ruhl, sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 30 settembre.