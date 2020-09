Le Donne del Castello: Daisy Ridley e Kristen Scott Thomas saranno le protagoniste del film

News





07/09/2020 |

Le Donne del Castello, libro di Jessica Shattuck, diventerà un film e lo farà grazie alla regia di Jane Anderson. Per la sceneggiatrice di The Wife - Vivere nell'ombra si tratta del suo secondo film in carriera dopo The Prize Winner of Defiance, Ohio uscito nel 2005.



La Anderson lavorerà con Daisy Ridley, Kristen Scott Thomas e Nina Hoss, scelte per interpretare le protagoniste.



I dettagli della pellicola non sono stati rilasciati, sappiamo però che le riprese partiranno nei primi mesi del 2021.



Questa è la sinossi del libro:

Dopo il crollo del Terzo Reich e la disfatta della Germania nazista, Marianne von Lingenfels torna con i figli nell'antico castello che appartiene da sempre alla famiglia del marito, un'imponente fortezza su cui la guerra ha lasciato il segno. Vedova di un membro della resistenza ucciso il 20 luglio del '44 durante il fallito attentato a Hitler, è decisa a mantenere la promessa che ha fatto agli altri cospiratori in tempi non sospetti: proteggere le loro mogli e i loro figli. Per prima cosa salva il piccolo Martin, figlio di un caro amico d'infanzia, dalla casa di rieducazione in cui è stato rinchiuso. Poi attraversa insieme a lui la patria devastata dal conflitto e raggiunge Berlino, dove la madre del bambino, la bellissima e ingenua Benita, è caduta nelle mani dei soldati dell'Armata Rossa. E infine rintraccia Ania e i suoi due figli in uno dei tanti campi allestiti per dare rifugio ai milioni di sfollati che hanno perso tutto. Marianne è convinta che basteranno le circostanze e il dolore comune a tenere insieme quella strana famiglia improvvisata, ma ben presto scopre che il mondo di un tempo, in cui tutto era bianco o nero e le azioni erano ispirate da alti principi morali, ora è diventato un posto molto più complicato, pieno di segreti e oscure passioni. E che per poter affrontare il futuro lei e le altre donne del castello devono venire a patti con le scelte fatte prima, durante e dopo la guerra e affrontare ciascuna i propri demoni.