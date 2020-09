The Suicide Squad - Missione suicida: James Gunn parla di Bloodsport

News





07/09/2020 |

Tra i personaggi che ritroveremo all'interno di The Suicide Squad - Missione suicida, reboot cinematografico sviluppato dalla Warner Bros. Pictures e dalla DC Comics, troviamo anche Bloodsport. Il personaggio in questione è un mercenario ed è nato a livello fumettistico per essere uno dei nemici principali di Superman. Il ruolo è stato affidato ad Idris Elba, attore che sembra aver conquistato il regista James Gunn, come specificato da lui stesso su Instagram: "Io raramente scrivo ruoli per attori che non ho mai incontrato, ma l'ho fatto per Idris Elba in The Suicide Squad - Missione suicida e non potrei essere più felice di averlo fatto. Sei andato oltre le mie aspettative come attore e come essere umano. Non vedo l'ora che la gente ti veda come Bloodsport, amico mio!".



Il film diretto da Gunn ha un cast eccezionale composto da Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquin Cosio, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie e Michael Rooker.



Il nuovo The Suicide Squad uscirà nelle sale il 6 agosto 2021. La trama non è stata rivelata dalla produzione.