Assandira: il trailer del film di Salvatore Mereu

08/09/2020 |

Dal canale ufficiale della Lucky Red ecco a voi il trailer di Assandira, opera di Salvatore Mereu che dal 9 settembre arriverà nelle sale. Presentato Fuori Concorso alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia, Assandira ha un cast composto dal protagonista Gavino Ledda e da Anna König, Marco Zucca, Corrado Giannetti, Samuele Mei.



Tratto dall'omonimo romanzo di Giulio Angioni, edito da Sellerio, Assandira è una produzione Viacolvento con Rai Cinema

Sinossi di Assandira:

Zuppo d’acqua fin dentro alle ossa, Costantino si avvita sul pagliaio come un vecchio legno restituito alla terra dal mare in burrasca. La pioggia torrenziale ha appena finito di spegnere il fuoco che si è mangiato in una notte sola l’agriturismo in mezzo al bosco, Assandira. Ma la pioggia non ha spento il dolore, il rimorso bruciante per il figlio che è morto in mezzo alle fiamme e che non è riuscito a salvare.

All’alba, i primi ad arrivare sono i carabinieri e il giovane magistrato: Costantino prova a raccontare loro cosa è successo in quell’ultima notte, a spiegare come tutto è cominciato…