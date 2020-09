The Vigil - Non ti lascerà andare: online la featurette I demoni nella religione ebraica

News





08/09/2020 |

A due giorni dall'arrivo nelle sale di The Vigil - Non ti lascerà andare, l'horror movie diretto da Keith Thomas, la BimDistribuzione ha rilasciato una featurette dal titolo I demoni nella religione ebraica. Per il suo esordio dietro la macchina da presa Thomas ha scelto un horror movie ad alta tensione e a tinte sovrannaturali ed ha curato anche la sceneggiatura.



Protagonista dell'opera è Dave Davis mentre il resto del cast è composto da Menashe Lustig, Malky Goldman, Lynn Cohen e Fred Melamed.



L'arrivo nelle sale è fissato al 10 settembre.



Sinossi di The Vigil - Non ti lascerà andare:

Un giovane a corto di denaro accetta senza troppo entusiasmo di vegliare sul corpo di un defunto in cambio di una piccola somma, ignaro di ritrovarsi esposto a una terrificante entità malvagia.