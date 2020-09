Belfast: iniziate le riprese del film con Kenneth Branagh

News





09/09/2020 |

Sono ufficialmente iniziate le riprese di Belfast, la pellicola del regista Kenneth Branagh. Il regista, per questa sua nuova opera, ha scelto un cast principale molto brillante che comprende Judi Dench, Jamie Dornan e Ciaran Hinds.



La pellicola è nata da una storia originale dello stesso Branagh e racconta della vita di un ragazzo irlandese, cresciuto proprio a Belfast durante le rivolte degli anni sessanta. Altri dettagli non sono stati rivelati.



Parlando delle riprese, non sarà soltanto la città di Belfast ad ospitarle: alcune scene, infatti, saranno girate anche a Londra.

Branagh ha diretto in questo 2020 Artemis Fowl e Assassinio sul Nilo.