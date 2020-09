Jack in the Box: in rete il primo trailer italiano

News





10/09/2020 |

La Adler Entertainment ha rilasciato online il primo trailer italiano di Jack in the Box, horror movie scritto e diretto da Lawrence Fowler. Per il regista si tratta del secondo film in carriera dopo Curse of the Witch's Doll.



Jack in the Box ha un cast che comprende Ethan Taylor, Robert Nairne, Lucy-Jane Quinlan.



Il debutto italiano del film è previsto per il prossimo 17 settembre.



Sinossi di Jack in the Box:

Quando una vecchia scatola giocattolo contente un pupazzo a molla, viene ritrovata e aperta, i suoi nuovi proprietari scoprono ben presto che lo spaventoso clown al suo interno è un’entità malvagia che ha vita propria.