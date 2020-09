Baz Luhrmann conferma il ritorno sul set per il film dedicato ad Elvis Presley

News





10/09/2020 |

Da diversi mesi Baz Luhrmann è all’opera per realizzare un biopic dedicato ad Elvis Presley. Lo scorso marzo, a causa della pandemia Covid-19, la pellicola ha subìto un brusco rallentamento, con le riprese che sono state sospese anche a causa della positività di Tom Hanks, uno degli attori che ritroveremo nel film. Ma a distanza di sei mesi le cose sembrano essere cambiate, con le riprese che potrebbero ripartire prestissimo. A confermarlo è stato lo stesso Baz Luhrmann che ha specificato che, se non ci saranno intoppi, il 23 settembre la crew riprenderà a lavorare.



Le prime informazioni riportano che Hanks già si trova in Australia, terra dove verrà girato il film. Nei panni di Elvis troveremo Austin Butler mentre Hanks sarà Tom Parker. Il cast comprende anche Maggie Gyllenhaal.



La pellicola non ha ancora un titolo ufficiale.