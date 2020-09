Jessica Chastain sarà Tammy Wynette nella serie George & Tammy

News





11/09/2020 |

Dopo averla vista nella seconda parte di IT e in X-Men: Dark Phoenix, Jessica Chastain ha accettato di partecipare ad un nuovo progetto. Non si tratta però di un qualcosa di cinematografico ma di una serie tv che sarà dedicata a Tammy Wynette, la leggenda della musica country. La serie verrà trasmessa su Spectrum, prima di passare su Paramount Network e Viacom.



George & Tammy è stata creata da Abe Sylvia e vede al centro di tutto la storia di Tammy Williams e del suo partner Goerge Jones. La loro complicata relazione ha influenzato la carriera musicale della stessa Wynette.



Conosciuta con il soprannome First Lady of country music, la Wynette è l'autrice del famoso brano country Stand by your man.



La produzione della serie è affidata ad Abe Sylvia, ad Andrew Lazar, Josh Brolin e alla Chastain.