The Inventor: anche Marion Cotillard nel cast del fiilm

11/09/2020 |

Ci sarà anche Marion Cotillard all'interno del cast di The Inventor, il film che vede già protagonisti Daisy Ridley e Stephen Fry. Anche l'attrice di Assassin's Creed, dunque, presterà la sua voce all'interno della pellicola animata del regista e sceneggiatore Jim Capobianco, in passato candidato all'Oscar per aver scritto la storia di Ratatouille.



Le novità sul cast, però, non finiscono qui perché è stato ingaggiato anche Matt Barry.



The Inventor è la storia di Leonardo Da Vinci e di Papa Leone X, con il primo che, a causa del suo libero pensiero, viene spedito in Francia alla corte di Francesco I, di sua sorella Margherita e di sua madre Luisa.



La produzione è affidata a Robert Rippberger eJim Capobianco, con Don Hahn che sarà invece produttore esecutivo.