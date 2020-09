Scream 5: Neve Campbell tornerà nella parte di Sidney Prescott!

News





11/09/2020 |

Dopo tanti mesi di voci e indiscrezioni è arrivata finalmente l'ufficialità tanto attesa. In Scream 5, dopo i ritorni di David Arquette e Courtney Cox, ci sarà anche quello di Neve Campbell, l'attrice che ha reso celebre il personaggio di Sidney Prescott, la ragazza che a Woosboro si è ritrovata più volte a fare i conti con Ghostface.



Il trio di cui sopra sarà affiancato da diverse new entry: Jack Quaid, Melissa Barrera e Jenna Ortega.



La produzione del film targato Paramount Pictures e Spyglass partirà presto con il North Carolina che farà da sfondo alle riprese (la città ospitante sarà Wilmington). L'uscita nelle sale è prevista per il 14 gennaio 2022.



La regia di Scream 5 è stata affidata a Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett che hanno dunque ereditato il grande lavoro svolto dal compianto regista Wes Craven. La sceneggiatura è stata scritta invece da James Vanderbilt e Guy Busick.