Mostra del Cinema di Venezia 2020: ecco i vincitori

13/09/2020 |

Si è chiusa la 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia con il trionfo di Nomadland, il film di Chloé Zhao che ha ricevuto il Leone d’Oro. Nell’ultima giornata dedicata alla kermesse premiati anche Pierfrancesco Favino e Vanessa Kirby, che hanno ricevuto la Coppa Volpi per le loro interpretazioni in Padrenostro di Claudio Noce e Pieces of a Woman del regista Kornél Mundruczò.



Per quanto riguarda gli altri premi, il Leone d’Argento per la Migliore Regia è stato consegnato a Kiyoshi Kurosawa per Spy no Tsuma mentre Nuevo Orden di Michael Franco è stato premiato con il Leone d’Argento Gran Premio della Giuria.



Per la Migliore Sceneggiatura ha trionfato Chaitanya Tamhane per The Disciple mentre il Premio Speciale della Giuria e il Premio Marcello Mastroianni (giovane attore emergente) sono stati consegnati a Rouhollah Zamani per il film Khorshid (Sun Children) e alla pellicola Dorogie Tovarisch! (Cari Compagni!) di Andrei Konchalovsky.

Passando alla sezione Orizzonti ecco le premiazioni:

Miglior Film: Dashte Khamoush (The Wasteland) di Ahmad Bahrani

Miglior Regista: Lav Diaz per la pellicola Lahi, Hayop (Genus Pan)

Miglior Attore Taha Mahayni (The Man Who Sold His Skin)

Miglior Attrice: Khansa Batma (Zanka Contact)

Miglior Sceneggiatura: I Predatori di Pietro Castellitto

Miglior Cortometraggio: Entre Tú Y Milagros di Mariana Saffon

Inoltre è stato consegnato il Leone d’Oro alla Carriera a Tilda Swinton e Ann Hui.