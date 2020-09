Elvis: anche Luke Bracey nel cast del film di Baz Luhrmann

News





13/09/2020 |

Ci sarà anche Luke Bracey all'interno di Elvis, la pellicola del regista Baz Luhrmann. All'attore è stato affidato il ruolo di Jerry Schilling, compagno di football del giovane Elvis e successivamente persona di riferimento per l'intera carriera dell'artista.



Bracey si unisce quindi ad un cast formidabile che comprende Tom Hanks (nella parte del Colonnello Tom Parker, il manager di Elvis), Maggie Gyllenhaal (la madre di Elvis) e Rufus Sewell (il papà della star). Nella parte del grande artista troveremo invece Austin Butler.



Bracey ha completato recentemente le riprese di Violet ed ha recitato lo scorso anno in Lucky Day.



Le riprese della pellicola, ancora senza un titolo ufficiale, sono attualmente in corso. Luhrmann ha scritto anche la sceneggiatura con Sam Bromell.