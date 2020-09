The Harder They Fall: Regina King reciterà accanto ad Idris Elba

News





13/09/2020 |

Inizia a prendere forma il cast di The Harder They Fall, western movie sviluppato da Netflix. Accanto ai già annunciati Idris Elba e Jonathan Majors troveremo anche Regina King, Zazie Beetz, Lakeith Stanfield, Edi Gathegi, Danielle Deadwyler e RJ Cyler, annunciati come new entry.



La storia racconta di un fuorilegge, Nat Love (Majors), che scopre che l'uomo che ha ucciso i suoi genitori due decenni fa è stato scarcerato. Di conseguenza deciderà di riunirsi con la sua banda per rintracciare il suo nemico e cercare la sua vendetta.



Jeymes Samuel, artista inglese, dirigerà il film e farà il suo debutto dietro la macchina da presa. Samuel, che sarà anche uno dei produttori di questo progetto cinematografico, ha lavorato alla colonna sonora de Il Grande Gatsby con Jay-Z.



Jay-Z, James Lassiter, Lawrence Bender e Jeymes Samuel saranno i produttori di questo fiilm la cui sceneggiatura è stata scritta da Samuel e Boaz Yakin.