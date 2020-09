Candyman: il film arriverà nelle sale nel 2021

News





13/09/2020 |

Novità in vista per il debutto di Candyman nelle sale cinematografiche americane. Il film non uscirà più il 16 ottobre ma è stato posticipato al 2021. La data ufficiale, però, non è stata ancora rivelata. E' la quarta volta che la Universal Pictures e la MGM decidono di cambiare la data di arrivo nelle sale del film dopo quelle già annunciate in precedenza del 12 giugno, del 25 settembre e, appunto, del 16 ottobre.



Candyman è diretto da Nia DaCosta e sarà il sequel di Candyman - Terrore dietro lo specchio, film di Bernard Rose uscito nel 1992.. Il 0cast comprende Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett e Colman Domingo. La sceneggiatura è stata scritta da Jordan Peele, anche se al momento non è stata rilasciata la trama.



Il nuovo Candyman è stato definito come un sequel spirituale del film originale con Candyman che ritorna a Chicago dove la leggenda ebbe inizio.



Per la Da Costa si tratta della seconda pellicola da regista in carriera dopo Little Woods.