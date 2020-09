Lakewood: Naomi Watts e Phillip Noyce lavoreranno al film

News





14/09/2020 |

Naomi Watts sarà la protagonista del thriller movie Lakewood. L'attrice, che recentemente abbiamo visto in The Wolf Hour e in Vice - L'Uomo nell'Ombra, sarà diretta da Phillip Noyce. Il progetto è in fase avanzata con le riprese che partiranno il prossimo 16 settembre in Ontario, rispettando sempre tutti i protocolli sanitari per evitare positività da Covid-19.



La sceneggiatura del film è affidata a Chris Sparling, con Zack Schiller e David Boies, Dylan Sellers e Chris Parker della Limelight, Andrew Corkin della Untapped, Naomi Watts ed Alex Lalonde che si occuperanno invece della produzione.



La trama racconta di una madre disperata che proverà a salvare suo figlio mentre le autorità decideranno di mettere in isolamento l'intera città.



La Watts presto inizierà anche le riprese di The Burning Season, drama movie di Claire McCarthy.