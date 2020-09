Harry Stiles reciterà in Don't Worry, Darling

News





14/09/2020 |

Harry Styles, una delle star di Dunkirk di Christopher Nolan, è entrato a far parte del cast di Don’t Worry, Darling. L'attore, chiamato a sostituire Shia LaBeouf, uscito dal progetto a causa di altri impegni, reciterà accanto a Florence Pugh, Chris Pine, Dakota Johnson ed Olivia Wilde. La stessa Wilde, che nel 2019 ha diretto La Rivincita delle Sfigate, dirigerà la pellicola.



Per il suo secondo film la regista ha scelto il genere thriller. La trama non è stata rilasciata ma le prime informazioni ci raccontano che il tutto sarà ambientato negli anni cinquanta in una comunità residente nel deserto della California.



Shane e Carey Van Dyke hanno scritto la prima bozza della sceneggiatura, passata ora tra le mani di Katie Silberman Booksmart che si sta occupando della riscrittura. Olivia Wilde e Katie Silberman saranno i produttori con Roy Lee e Miri Yoon della Vertigo Entertainment.



La New Line Cinema ha pianificato la partenza della produzione per il prossimo autunno.