Wonder Woman 1984: il film uscirà a dicembre

14/09/2020 |

La Warner Bros. Pictures ha deciso di modificare nuovamente la data di uscita di Wonder Woman 1984. La pellicola sarebbe dovuta arrivare nelle sale il prossimo 2 ottobre mentre ora il debutto è previsto per il 25 dicembre. "Patty è una regista eccezionale e con Wonder Woman 1984 ha realizzato un film talmente dinamico che verrà apprezzato dai cineasti di tutto il mondo. Siamo molto orgogliosi di questo fiilm e non vediamo l'ora di portarlo nelle sale durante le vacanze" ha dichiarato Toby Emmerich, chairman della Warner Bros. Motion Picture Group.



Il cinecomic vede nei panni del personaggio principale Gal Gadot, tornata dopo il successo del primo film. Il cast comprende anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.



Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones sono i produttori del film. Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Wesley Coller sono i produttori esecutivi.



La Jenkins ha curato la sceneggiatura con Geoff Johns e David Callaham.



