Christopher Landon parla del terzo film del franchise Auguri per la tua Morte

15/09/2020 |

Nel 2017 e nel 2019 Christopher Landon ha portato nelle sale i primi due capitoli di una nuova saga horror dal titolo Auguri per la Tua Morte. Il primo film si comportò molto bene al botteghino, andando ad incassare 125 milioni di dollari mentre il secondo non riuscì a brillare ulteriormente incassando soltanto 64 milioni. E a distanza di un anno dall’arrivo nei cinema di secondo episodio si parla tanto della possibile creazione del terzo film, con Landon che ha però spento l’entusiasmo degli appassionati: “Posso dire che come progetto, al momento, è stato messo da parte. Il produttore Jason Blum è appassionato ed interessato al film, cosi come la protagonista Jessica Rothe”, ha raccontato ad Empire.



Landon ha anche svelato di aver già lavorato alla storia: “Ho scritto un qualcosa per il terzo film ed è differente rispetto alla trama degli altri due film. Incrociamo le dita quindi, con la speranza che il numero dei fan possa continuare ad aumentare”.



Il regista ha già trovato anche il titolo originale: “Non ci sarà il numero 3 nel titolo, ma il film si chiamerà Happy Death Day To Us”.