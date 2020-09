Ant-Man 3: Jonathan Mayors diventerà Kang il Conquistatore nel nuovo film

News





15/09/2020 |

Dopo averlo visto in Da 5 Bloods - Come Fratelli e nella serie tv Lovecraft Country, Jonathan Majors è pronto per entrare a far parte dell'universo cinematografico della Marvel. L'attore è stato scritturato per recitare nel terzo film di Ant-Man, dove interpreterà uno dei villain: Kang il Conquistatore. Deadline - che ha diffuso la notizia - ha anche raccontato che con tutta probabilità il personaggio in questione sarà leggermente differente rispetto a quello conosciuto tramite il fumetto ma che comunque sarà uno dei villain della pellicola.



Ant-Man 3 sarà ancora una volta il regista dopo aver diretto la prima pellicola. Jeff Loveness ha scritto la sceneggiatura mentre la produzione è stata affidata a Kevin Feige.



In Ant-Man 3 ci saranno ovviamente anche i ritorni degli storici protagonisti: Paul Rudd, che ha vestito i panni di questo supertecnologico eroe, ed Evangeline Lilly.