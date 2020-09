Olivia Wilde parla del suo prossimo progetto Marvel

News





16/09/2020 |

Come sappiamo Olivia Wilde ha fatto il suo debutto alla regia con la commedia La Rivincita delle Sfigate. L'agenda della star, però, si è subito riempita di altri impegni ed uno di questi la vedrà tornare immediatamente dietro la macchina da presa. Il progetto in questione appartiene al mondo dei cinecomic Marvel e sarà sviluppato per conto della Sony Pictures.



La Wilde, intervistata da Entertainment Weekly, ha parlato proprio del film: "Stiamo assistendo ad un incredibile flusso di registe e sceneggiatrici che stanno lavorando a questo genere, al genere dei supereroi, portando di fatto la loro prospettiva. Quindi non si tratta solo di raccontare la storia dal punto di vista di regista ma di svilupparla e questo per me è veramente incredibile". La regista ha proseguito: "Sono onorata di seguire questa onda di donne che non dirigeranno solo i film ma andranno a lavorare anche sulle storie".



Al momento Olivia Wilde non ha voluto svelare il tipo di film nella quale sarà coinvolta. Alcune indiscrezioni raccontano di uno spin-off dell'universo Spider-Man ma nulla è stato ancora confermato.