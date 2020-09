Jurassic World 3: Colin Trevorrow parla del film

News





16/09/2020 |

Attualmente in fase di lavorazione, Jurassic World 3 è il tanto atteso film appartenente al nuovo filone della saga di Jurassic Park che andrà a completare la seconda trilogia. Il regista dell’opera, Colin Trevorrow, coinvolto nel franchise dall’inizio, ha parlato di questo nuovo progetto fornendo interessanti aggiornamenti.



Queste le sue parole intercettato da Premiere: “Le riprese? Siamo nei tempi, anche se non è facile girare in queste condizioni. Lavoriamo in modo disciplinato, rispettando i protocolli di sicurezza. Nonostante lo slittamento comunque ribadisco che siamo nei tempi previsti. Quanto manca al completamento? Ancora un po’ di settimane, parliamo di una produzione enorme”.



Trevorrow non lavorerà soltanto con i confermati Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, ma ritroverà anche i tre protagonisti della trilogia di Jurassic Park: Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern. Il regista si è detto emozionato del fatto di poter lavorare con loro: “E’ emozionante lavorare con tutti loro, non so se riuscirò mai a fare meglio di cosi”.



Colin Trevorrow ha anche curato la sceneggiatura del film con Emily Carmichael. La trama non è stata rilasciata.