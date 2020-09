Madonna dirigerà il film dedicato alla sua vita

News





16/09/2020 |

Da diverso tempo si parla della realizzazione di una pellicola interamente dedicata alla grande artista Madonna. Il progetto è già partito e, sorpresa, sarà la stessa star a dirigerlo. Madonna, dunque, si siederà dietro la macchina da presa per realizzare la pellicola ed ha spiegato che la sua intenzione è quella di “comunicare l’incredibile viaggio che la vita mi ha fatto compiere come artista, ballerina, musicista ed essere umano”. L’iconica stella della musica ha raccontato che la musica sarà al centro della pellicola “perché mi ha fatto andare avanti mantenendomi viva”.



A produrre il biopic sarà la Universal Pictures insieme ad Amy Pascal.



Parlando ancora del progetto, la trama non è stata rivelata ma è stato annunciato che la sceneggiatura sarà realizzata da Madonna e da Diablo Cody.