Jake Gyllenhaal e Denis Villeneuve all'opera per un nuovo film

16/09/2020 |

Dopo aver lavorato insieme in Enemy e Prisoners, Jake Gyllenhaal e Denis Villeneuve collaboreranno ancora per un nuovo progetto tutto da scoprire. Lo stesso attore, protagonista di un'intervista al podcast Team Deakins, ha svelato di aver aperto le porte ad un nuovo progetto insieme al regista. Gyllenhaal non ha però aggiunto altro, senza svelare di conseguenza i dettagli di questo film.



La star, scelta per interpretare Mysterio in Spider-Man: Far From Home, è stato ingaggiato anche per recitare in The Guilty e in The Division, attualmente in pre-produzione. Villeneuve, invece, ha diretto recentemente il tanto atteso Dune e sarà alla regia della pellicola dal titolo Cleopatra.



Prisoners, film che ha visto protagonista anche Hugh Jackman, era un thriller ad alta tensione che ha incassato in tutto il mondo 122 milioni di dollari.