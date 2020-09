Cobweb: Lizzy Caplan ed Anthony Starr reciteranno nel film

News





16/09/2020 |

La Lionsgate ha messo in cantiere un nuovo horror movie, dal titolo Cobweb, e lo ha affidato al regista Samuel Bodin. Quest'ultimo dirigerà i due attori scelti come protagonisti: Lizzy Caplan ed Antony Starr. All'interno della pellicola lavoreranno anche Cleopatra Coleman e Woody Norman.



Cobweb racconta di una famiglia come tante che abita all'interno di una casa di una piccola città. Quando uno dei ragazzi appartenenti alla famiglia inizierà a sentire strani rumori provenire dalle mura dell'abitazione scoprirà un segreto che i suoi genitori hanno deciso di tenere nascosto da anni.



La Caplan e Starr interpreteranno i genitori del ragazzo il cui ruolo è stato affidato a Woody Norman.



La sceneggiatura di Cobweb è stata scritta da Chris Thomas Devlin.